英倫創作才子橘郡雷克斯（Rex Orange County）將在今年秋天回歸，於9月15日至10月21日，除了橫越紐西蘭、澳洲，也將首度在亞洲舉辦個人專場演唱會，台北站選在10月12日於Zepp New Taipei舉行，將帶給歌迷們樂觀且迷人的嗓音。

雷克斯去年發行全新專輯《Who Cares？》，空降英國專輯榜單冠軍，強佔澳洲榜單排名第2，更直衝美國告示牌第5名。專輯收錄多首獨樹一幟的歌曲，包括〈AMAZING〉、〈THE SHADE〉、〈KEEP IT UP〉以及與說唱歌手造物主泰勒（Tyler The Creator）合作的〈OPEN A WINDOW》，是兩人繼2017年泰勒發行專輯《Flower Boy〉後再度合作。

知名潮流雜誌《Complex》在2022年至今最佳專輯的列表中，讚譽雷克斯此張專輯「發人省思、振奮人心、既有趣又誠摯，為他的代表作中再增添一項偉大的作品。」此後相繼發行單曲〈THREAT〉，受《紐約時報》譽為「關於自我懷疑的溫柔詮釋」。

此次的巡演規劃延續著雷克斯2022年在北美的巡演，於好萊塢露天劇場、森林山體育場和紅岩露天劇場等知名場館創下完售的佳績，在家鄉倫敦的岡納斯伯里公園更突破2萬人次的票房盛況。

「REX ORANGE COUNTY LIVE IN ASIA 2023 TAIPEI」將於10月12日晚間8點在Zepp New Taipei舉行，門票全場均一價2000元，將於本周五（16日）中午12點於寬宏售票、全國萊爾富 、OK便利商店全面啟售。