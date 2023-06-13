疾管署今（13）日公布了今年第1起本土登革熱病例，個案為一名台南市仁德區女性，本月初出現發燒、頭暈等症狀，採檢送驗後確認是登革熱。對此，台南市長黃偉哲呼籲市民，務必落實「巡、倒、清、刷」原則，若是身體出現不適，應盡速就醫。

​

黃偉哲今在臉書發文提到，市府已成立區級指揮中心，他也前往仁德區掌握現場狀況，並視察社區快篩站、巷弄化學防治等措施。

黃偉哲提醒所有市民，台南是副熱帶氣候，高溫潮濕的環境適合蚊蟲孳生，務必要落實「巡、倒、清、刷」四大原則，若身體出現不適，也請盡快就醫進行確認。