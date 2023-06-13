信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，即使疫情過後觀光回流，但台北市的老舊旅館仍得面對市場競爭問題，倘若旅館太過老舊又得重金裝潢，算一算回收時間長且經營效率不見得可以大幅提升，而政府危老政策提供最高40%的容積獎勵，老舊旅館基地面積都有一定規模，改建後房價大幅提升，旅館經營者若是又年紀老邁，可能就會想將資產活化開發，而老舊旅館又不需經過複雜的整合流程，因此看到許多老舊旅館都開始活化改建，北市有些地段不錯又採取飯店式管理的個案，房價也能夠達到每坪百萬元以上的水準。

統計北市旅館家數在疫情2020年當時達到高峰的652家，到去年剩下611家，安信建經統計，目前北市至少超過20家旅館申請危老，土地面積約萬坪，北市建管處危老資料顯示，近期松山區慶城街29號的長春商務旅館，基地面積達464坪也通過危老改建，並申請到40%的改建獎勵，該地段也是北市高價住宅區，未來改建後身價可大幅提升，而北市也多了一宗老舊旅館危老改建案例。

曾敬德指出，北市累計已經核准危老案件824案，危老案件甚至已經成為北市新案的推案主力之一，大街小巷都看到不少老舊建物已經零星開始改建，市府對於推動改建態度也相當積極，相較於其他都會區有大面積重劃區可開發，北市則朝向老舊都市改建的發展模式。