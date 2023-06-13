政壇近來頻傳性騷醜聞，讓台灣「#Me Too」運動持續發酵，美女主播劉芯彤指出與友人們討論相關案例時，就有人好奇詢問：「很多案子都過了好幾年，這時候提出來，她們到底要什麼？」讓她無奈感嘆：「不曾經歷過被性騷，甚至更嚴重侵害事件的人不會明白」。

劉芯彤表示通常被性騷，甚至是遭性侵的經歷，其實會被深埋在內心最深處，只要一個觸發點便能把這些痛苦的經歷引爆出來，像是自己從國小到踏入職場，就遇過各種程度上的性騷，通常第一時間會讓人不知所措，待逃離現場再回想起來，便會感覺到反胃到想吐，至於許多受害者會事隔多年再重提不堪往事，她強調要的是道歉，以及不要再有其他無辜受害者出現。

劉芯彤指出要謝謝勇敢的受害者，願意出來揭露不堪往事，才能讓這些被刻意隱藏在角落的議題受到重視，接著強調：「受害者不該被檢討，該檢討的是那些衣冠楚楚卻無比噁心的加害者」。

對此，網友紛紛留言：「Metoo 的力量在這裡，讓孤獨的受害者有勇氣出聲，原來不是只有一個人而是一群人」、「一輩子都忘不了。真希望男人多點同理心」、「身體記憶時時刻刻提醒那些受害者的經歷有多驚恐」、「可能剛好把不想想起的過去又強迫想起來，這真的對當事人來說滿不舒服的」。

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