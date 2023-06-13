57歲家庭主婦莊女士因解尿不乾淨、噁心、嘔吐，尿滯留合併雙側腎水腫導致腎功能變差，原本以為得長期背尿袋了，但經過義大醫院的治療，讓她重拾人生。義大泌尿科主任吳俊賢說，莊女士罹患「原發性膀胱頸阻塞」，但此疾病男人也有，他曾經為一名20歲的男士開刀，讓尿尿更順暢。

吳俊賢指出，女性和男性的尿道構造差異極大，女性尿道只有短短的3.5公分，而男性尿道約20公分長且有攝護腺位於膀胱出口位置，因此傳統觀念為女性尿道短、阻力低，較易造成尿失禁而不常產生阻塞。但根據義大泌尿科統計，女性因難治型頻尿、急尿、解尿不順、尿失禁而接受尿路動力學評估，有4成病患被診斷為「女性膀胱出口阻塞」，導致尿道阻力增強。

因此，排尿時膀胱要更加用力收縮才能擠出尿，久而久之會產生如同男性攝護腺肥大症狀。但因女性膀胱出口阻塞診斷不易，需做錄影尿路動力學檢查才能確診，因此許多病患未能找出病因，如同莊女士因而被建議長期放置導尿管。

吳俊賢解釋，「膀胱頸」又稱「尿道內括約肌」，位於膀胱和尿道交界處，和男性的攝護腺一樣是由交感神經支配，當膀胱頸因不明原因導致排尿時無法完全打開呈現漏斗狀，即造成「原發性膀胱頸阻塞」。

治療方面即使女性也可先嘗試給予男性攝護腺肥大用藥「甲型交感神經阻斷劑」，試圖放鬆膀胱頸平滑肌。若藥物療效不佳，進一步需做內視鏡膀胱頸切開術以減低張力，只不過女性病患尿道短，若手術時切開距離太長易造成術後應力性尿失禁的併發症，並非每個婦女泌尿科醫師都有把握執行此種手術，得有相當的精準度才行。