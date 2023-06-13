縣府投入8460萬元打造「新竹縣動物保護教育園區」，興建57間犬舍能收容200隻流浪狗，1間貓舍能收容40隻貓，並新增病房、手術房、互動廣場等，符合動物福利、環境友善等多功能特色，更能提供「浪浪」們溫暖、舒適的家。

新竹縣動物保護防疫所所長彭正宇指出，縣長楊文科為提供流浪貓狗更優質的收容安置場所，責成縣府團隊向中央爭取補助，加上縣自籌款，共耗資8460萬元，將老舊收容所改建為「新竹縣動物保護教育園區」。

該工程在2021年7月開工，期間正值新冠疫情和物價上漲，經工務處等單位協助，歷經1年10個月，在今年5月17日完工驗收，將在7月1日辦理落成啟用典禮。

新竹縣動物保護教育園區完工，收容欄舍空間加大，並從鐵籠升級成為水泥欄舍，最高可收容200隻流浪狗。（羅浚濱攝）

新園區占地1163平方公尺，新設病房及手術房，提高收容所內醫療品質，收容欄舍從原本每隻1.5平方公尺空間，增加到3.3平方公尺，並從鐵籠升級成為水泥欄舍，以適合犬隻習性的小型群居飼養，57間新欄舍最高可收容200隻，大幅提升收容動物的福利。

戶外設有人工草皮的互動廣場，並分隔大狗、小狗的戶外活動空間，讓收容的犬隻們除了繫上牽繩散步，也可不受拘束在廣場內奔跑、嬉戲，並且和參觀民眾有更多互動，以提高認養率。

新竹縣動物保護教育園區完工，貓舍設置室內互動區，打造各式不同攀爬架，讓貓咪玩耍活動。（羅浚濱攝）

貓咪的新家同樣很舒服，可收容40隻貓咪，並設置室內互動區，打造各式不同攀爬架，讓貓咪玩耍活動，未來讓參觀民眾和親人的貓咪在互動區近距離接觸，讓民眾能接觸到貓咪真正的生活樣貌，進而被可愛萌樣融化，報名成為「鏟屎官」。

彭正宇指出，新園區建物以全新RC結構、多孔隙隔音板等隔音設施，並搭配綠植栽，能大幅減少噪音，使得園區能夠成為全國少數設置於市區內的動物收容所，也不會因噪音招居民嫌惡。