腰痠背痛是現代人的文明病，許多人常會說服自己「忍忍就過」，小心可能錯過治療的黃金時機。台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫就指出，若背痛符合4種情況，包括近期發生嚴重外傷或跌倒撞擊、下背痛且合併其它症狀、經常性疼痛、同時有發燒和體重減輕，務必盡快就醫檢查。其中，經常性發生，且每逢半夜和清晨就背痛，小心恐怕是僵直性脊椎炎惹的禍。

嚴可倫在臉書專頁發文表示，許多人就算經常半夜下背痛，也會說服自己沒什麼大問題，忍忍就過了；且礙於工作或家務繁忙，更不會想到要看診，造成就醫時，往往都已經很嚴重了，甚至可能忽略更大潛在問題。他並列出背痛出現4種情況，建議就要趕快就醫：

1、近期發生嚴重外傷或跌倒撞擊：嚴可倫指出，外力會造成肌肉或骨骼受損，顯然根本已經受傷，建議盡快就醫檢查。

2、下背痛合併其它症狀：嚴可倫表示，如果出現下肢無力、麻痺、大小便失禁、排尿困難等症狀，就可能跟神經有關，務必快給醫師檢查。

3、經常性發生，且每逢半夜和清晨就背痛：嚴可倫說明，此種情況通常跟發炎有關，如僵直性脊椎炎，最好也不要拖。

4、發燒和體重減輕：嚴可倫表示，此種情況的背痛可能是其它疾病所引起，像是感染或腫瘤，要趕快就醫，找出原因。

此外，嚴可倫特別提醒，長輩有時候跟孩童一樣不太會表達，只會喊痛，而有些家屬會因為不耐煩，而輕忽真正的健康問題。因此，當家裡長輩有背痛困擾，也請務必注意是否有符合上述4種情況。

另外，中山醫院家醫科醫師陳欣湄曾表示，常會遇到背痛患者來求診，但實際病因卻是腫瘤，而這種疼痛的表現方式稱為「轉移痛」。她並說明有2重要指標可以區分，其一，如果背痛都出現在同一個位置，且沒有特定姿勢問題，長期未能改善就得注意；其次，要留意是否有連動的痛感，像是胃炎、胰臟炎及胰臟癌，患者可能會從前面痛到後面。