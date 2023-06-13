勁豐主要從事產品為醫療用觸控顯示器、嵌入式控制系統、特殊應用顯示模組及人機介面軟硬體研發方案等，提供高度客制化服務，依訂單需求不同，提供產品客製且多樣化，故無法具體預測銷售數量，考量各項產業及相關市場供需，以及客戶之預計目標及內部業務規畫，今年相關產品銷售成長性，仍審慎樂觀以待。

勁豐今年經營主軸，著眼針對人機介面等特定用途市場，提供客製化產品之研發及生產，加強海外通路布建以拓展業務，強化海外行銷客戶之管理服務，持續開發高附加價值高品質之產品，預估將為公司未來發展增添營收及獲利動能。

勁豐5月營收2.80億元，年比大增174.50%、月增31.98%，改寫歷史新高紀錄；前5月營收9.71億元，年增29.29%。勁豐進一步說明，今年醫療產品領域穩健，今年整體營運可望將勝去年。

財報、前景利多，勁豐近日漲停頻頻，周二股價開低一度失守120元關卡，午後買方墊高，重振多方旗鼓，收漲8.82%，終場收在129.5元最高，外盤委賣量量多掛在130.5元漲停價。勁豐六月以來已強漲63.92%。