國民黨嘉義縣黨部針對山區立委倡議成立「在野大聯盟」，經協調共推前立委林國慶代表在野大聯盟參與立委選戰，面對林國慶透露競選主軸定調「平凡對抗權貴」，民進黨提名的陳冠廷批國民黨一直操弄仇恨，阻礙嘉義進步，對嘉義人不公平，縣黨部主委陳川崎指國民黨嘴巴說要成立「在野大聯盟」，卻讓鄉親感受到是「仇恨大結盟」，反指國民黨看不起嘉義選民。

得知父親陳明文本屆競選對手林國慶將參選，正在按戶拜訪的陳冠廷指出，政黨政治比的是理念價值與政策目標，但國民黨卻不願意對縣民提出未來政治願景，一直用過去操弄仇恨阻礙嘉義進步的方式，對嘉義人來說是不公平的。

早早起步的陳冠廷已展開按戶拜訪行程。（陳冠廷競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陳冠廷強調，嘉義已發展成農工大縣，山區發展潛力巨大，更需要國際投資與地方連結，堅持一步一腳印親自向鄉親報告自己的決心，既然國民黨選擇活在過去，那就讓他努力完成嘉義好的未來。

民進黨縣黨部主委陳川崎表示，4年前國民黨嘉縣山區推不出立委人選，4年過去了，依舊無法提出好的人選，凸顯國民黨無意在嘉義深耕，連人才都不願意栽培，是非常不負責任的做法。

陳川崎說，國民黨嘴巴說要成立「在野大聯盟」，卻只讓鄉親感受到是「仇恨大結盟」，國民黨候選人產生過程不但沒有民主初選機制，也從未提政策願景與政治目標，剩下的只有仇恨，誰有本事操作仇恨值，誰就可以代表國民黨參選，國民黨不僅看不起嘉義選民，連兩次用這種選舉方式來污辱嘉義人，令人遺憾。