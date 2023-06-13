桃園一名女子被前男友以她的身分借款200萬還貸款買賓士，2人分手後，女子頻頻要求男子還款，協議還款計畫，但男子總是擺爛不出面，甚至威脅女子要公開私密影片「那一次你真的是高潮了」、「你這麼喜歡公開」、「小姐你還對著鏡頭淫蕩耶」，法官依恐嚇危害安全罪判男子10個月徒刑。

男子在雙方交往時，貸款買了賓士車，又積欠銀行貸款、信用卡債達200多萬，女方都是債務人，2人分手後，女方不斷聯繫對方，屢次要對方簽訂還款合約、談妥還款計畫，但男方不斷推託、不願出面，女子最後忍無可忍說「你要來我公司或我家就來，我也歡迎你來，我等你」，不料對方卻惱羞成怒。

男子先傳送某縱火新聞報導連結，接著說「欸，去我家妳要小心點欸」、「汽油彈這麼厲害喔，可以燒死8人…值得學習」，還揚言要公開私密影片稱「那一次你真的是高潮了，我在扣你的時候，手機也在露營(錄影)」、「你這麼喜歡公開，哪就公開啊」、「小姐你還對著鏡頭淫蕩耶」，遭女方提告。

男子之後又以手機通信軟體傳「我如果被通緝，相信我，我發誓我會去妳家大家抱著一起」、「我請你們吃燒烤…「我覺得他哪個太遜了，燒的火不夠大」；法官依犯恐嚇危害安全罪，共2罪，各處有期徒刑7月，合併應執行有期徒刑10月。