adidas Golf此次與Bogey Boys合作推出男女服裝與鞋款，整體設計簡潔又不失時下潮流元素。（adidas Golf提供）

系列配飾如五分割帽、皮革高爾夫手套和帶有鱷魚紋理、金屬配件的皮革旅行袋，完美襯托出這個系列的時尚感。（adidas Golf提供）

作為Bogey Boys聯名系列的一部分，adidas推出了全新、限量的無釘鞋款MC80，8690元。（adidas Golf提供）

從事高爾夫球活動，除了講求服飾機能性，外型時髦感也成為場上較勁的一環。adidas Golf此次與Bogey Boys合作推出男女服裝與鞋款，不僅融合了復古運動風格和現代時尚感，此系列更以精緻的白色、淺藍色和學院綠作為主要色調，整體設計簡潔而不失細節，同樣適合休閒日常穿搭。

在70和80年代，高球和網球已經不僅僅是運動，更是一種展示時尚與生活方式的舞台。而Bogey Boys聯名系列將再次呈現「俱樂部生活」的多樣性，為高球愛好者們帶來全新的體驗。adidas Golf資深創意總監Dylan Moore表示：「我們已經在高球和網球等運動領域深耕超過50年，品牌悠久的歷史不僅是靈感的泉源，更是推動我們創作設計的動力，這次與Macklemore和Bogey Boys團隊的合作為品牌注入新的活力和創意，他們對於復古服飾的喜好及獨特的設計風格與adidas完美契合。」

Macklemore興奮地說：「成為adidas Golf首個採用三葉草標誌的服裝系列對我而言是非常特別的時刻，我們從7、80年代adidas經典風格中獲得了靈感，並與Bogey Boys完美結合。我喜歡整個系列運用性能面料呈現出的高級感，且迫不及待想看到這個系列在球場及生活中展現時尚風采！」

這次聯名服飾系列單品包括立領開襟Polo衫、V領背心，還有運用adidas WARPKNIT技術打造的下身服飾及趣味圖案T恤。同時推出一系列配飾，如五分割帽、皮革高爾夫手套和帶有鱷魚紋理、金屬配件的皮革旅行袋，完美襯托出此系列的時尚感。

作為Bogey Boys聯名系列的一部分，adidas推出了全新、限量的無釘鞋款MC80，將80年代adidas鞋款的經典外觀與現代技術相結合，為高爾夫球員打造了一雙兼具時尚和功能性的絕佳選擇。MC80以全白色高級皮革鞋面為特色，搭配中底螺紋紋路，展現極致的細節與質感。鞋款採用皮革內裡與鞋墊，搭配無釘TPU外底上的TORSION BRIDGE技術，提供出色的扭力控制及穩定性，設計師巧妙地將BOOST緩震技術隱藏在鞋跟處，為鞋款增添舒適度。15日起，adidas x Bogey Boys全系列將於adidas Originals指定店點、Bogey Boys官方網站及全球授權經銷通路販售。