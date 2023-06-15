吳政忠繼日前訪美，6月9日至12日率國科會、國家太空中心與工業研究院等單位，至英國拜會科研相關政府單位，進一步推動台英前瞻科研合作及交流。

國科會今天發布新聞稿指出，國際情勢快速變遷與新興科技發展，突顯台灣在前瞻關鍵科技的重要地位，吳政忠訪團拜會英國創新科技部，就政府科研政策布局、前瞻科技發展、AI及半導體與地緣政治對全球供應鏈的影響，進行會談。

國科會指出，吳政忠一行人與英國創新科技部資深次長弗利曼（George Freeman）、次長史考利（Paul Scully）會面。

佛里曼表示，AI、量子科技、生物安全、半導體等是英國發展科技的優先重點領域，這些新興科技與社會需求及國家安全密切相關，同時，台灣防疫成功的經驗，在後疫情時代已成為世界傳染病預防與控制的重要夥伴，英國樂意在該領域進一步合作。

吳政忠回應，晶片發展是未來新興科技核心，以晶片為基礎的先進科技，涵蓋民生應用及國家安全，台灣在晶片製造與設計具國際頂尖能力，台灣很樂意以半導體為基礎，與英國進一步合作。

生物安全及防疫方面，吳政忠指出，國科會推動精準健康科研與產業結合的平台，台灣與英國可攜手在平台的防疫科學研究中心，進行深度研究，貢獻生物科技發展及人類健康。

國科會指出，在與史考利會談時，英方表示5月G7廣島峰會呼籲，對人工智慧可能對人類及社會的衝擊採取行動，英國致力發展AI科技之時，對AI標準及規範，將結合理念相近夥伴，採取一致策略與行動，降低AI風險。

吳政忠表示，過去數百年科技研發促進產業發展與經濟繁榮，未來以科技應用增進社會信任，以及對民主自由的維護和深化，將是核心議題。

吳政忠指出，台灣因應生成式AI衍生的影響，今年3月成立AI卓越中心，以科研、人才、治理3大策略，布署AI研發鏈上中下游的串接，啟動「TAIDE」計畫，未來也會和民主國家一起推動AI科技的創新，與社會安全的平衡。

針對半導體發展，英方提出5月公布國家半導體策略，將在20年投入10億英鎊；英國在半導體的優勢包含研究與創新、IC設計與IP、化合物半導體先驅研究，未來希望可在人才培育與供應鏈穩定方面，尋求國際夥伴合作。

吳政忠表示，台灣擁有完整半導體人才培育與晶片下線服務生態圈，樂意與自由民主人權理念相同國家，共同建立韌性半導體供應鏈機制。

此外，太空科技是台灣積極發展的重點項目，國科會國家太空中心主任吳宗信這次與英國太空總署（UK Space Agency）執行長巴特（Paul Bate）會面，就太空科技跨領域整合，以及未來探索太空的方向，交換意見。

巴特談及台灣國家太空中心成立32年，對台灣太空科技與產業發展有很大幫助，也恭賀太空中心在今年初升格為行政法人；他表示，近年英國政府重視太空產業，挹注許多資源協助相關產業發展，希望在未來能與台灣有更多交流，開展緊密合作機會。

吳宗信則表示，台英已有一些合作在緊鑼密鼓進行中，因應全球低軌衛星的發展，雙方將在可信任的基礎上建立更緊密的合作關係；也期待未來能有太空領域全面的合作。（編輯：翟思嘉）1120613