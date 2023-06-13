搶攻青年選票？副總統賴清德今天表示，為了讓剛成年、剛畢業、在學及出社會的青年朋友，可以有更多的支持，政府推出四項「青年好康」政策，這四大政策，不僅是支持青年朋友做運動、看展演，替學貸與房貸族減輕壓力。同時也希望振興文化、體育產業，讓全民同享經濟成果，一起在疫後繼續向上發展！

賴清德參選2024總統，但過去支持民進黨的年輕族群比率卻大幅滑落，賴清德今天在臉書親自宣傳政府推出的四項「青年好康」政策，強調「沈浸式般的感受到實質福利，現在就讓我來帶大家看看！」

首先是「青春動滋券」，他說，年齡16至22歲的國民，可登入「動滋網」領取面額500元的青春動滋券，於進行體育活動、觀看運動賽事時抵用。

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其次是中產以下自用住宅貸款戶支持專案，符合原始核貸金額850萬元內（台北市）、其他縣市 700 萬元以內的國民，只要登入「內政部營建署網站」申請，通過後就能獲得3萬元的定額支持金。

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第三是「疫後就學貸款專案」，賴清德指出，符合資格的就學貸款民眾，政府將採用主動勾稽的方式，協助扣抵一年本息或最近一學期本金，減少大家的申請程序，也減輕壓力負擔。

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最後是「文化成年禮金」，他說，18歲至21歲的年輕朋友，可下載文化幣 APP，領取1200點的文化幣，使用於自己喜歡的藝文活動上。

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賴清德強調，這四大政策，不僅是支持青年朋友做運動、看展演，替學貸與房貸族減輕壓力。同時也希望振興文化、體育產業，讓全民同享經濟成果，一起在疫後繼續向上發展！