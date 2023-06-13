厄瓜多一名76歲老婦被醫院宣判死亡，家屬舉行守靈儀式時，老婦突然敲打棺材、大口呼吸。

厄瓜多上周發生一起烏龍判死案例，一名76歲婦人被醫院宣告死亡後，家屬為她舉行守靈儀式，不料期間棺材竟傳來碰撞聲響，赫然發現躺在棺材內的老婦正用手敲棺材，並且「大口吸氣」，家屬隨即將老婦緊急送醫。

綜合美聯社、《紐約郵報》（New York Post）、厄瓜多《宇宙報》（El Universo）報導，厄瓜多濱海城鎮巴巴奧約（Babahoyo）76歲婦人蒙托雅（Bella Montoya）9日上午9時因疑似中風及心臟驟停失去意識緊急送醫，醫院於當天中午宣告搶救失敗身亡，並開立死亡證明，家屬隨後將她送至殯儀館進行守靈儀式。

蒙托雅的兒子巴貝拉（Gilberto Barbera）說，守靈儀式進行約5個小時後，母親的棺材傳來砰砰的奇怪聲響，當時現場約有20名親屬，他們查看棺材時赫然發現裹在床單裡的蒙托雅正用左手敲打棺材側邊，導致棺材晃動，家屬隨即將蒙托雅送回醫院。

家屬拍攝的影片顯示，當他們準備將蒙托雅從棺材移到擔架上時，蒙托雅還在奮力地「大口呼吸」。

#LosRios

Aunque usted no lo crea :

Una mujer que fue declarada muerta por un doctor revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo pic.twitter.com/VINClUOicE — Minuto & Medio (@MinMedio) June 10, 2023

巴貝拉10日表示，母親仍在加護病房接受治療，醫生讓她插管及戴上呼吸器，母親的心跳穩定，按壓手指時有反應，醫生說這是好現象，代表她正在慢慢地做出反應。

厄瓜多媒體大肆慶祝蒙托雅「復活」，巴貝拉說現在還在消化這起事件，形容是「上帝顯神蹟」，現在只祈禱母親能夠好轉，「我希望她活下來陪伴我」。

厄瓜多衛生部11日發布聲明，宣布籌組委員會調查這起事件，查明為何醫院會開立死亡證明，並將監管蒙托雅的案例。

《宇宙報》指出，蒙托雅可能患上強直性昏厥（catalepsy），患者身體僵硬且無法移動，對痛覺的敏感度逐漸降低，呼吸等身體機能也逐漸下降，可能導致醫生誤認她死亡。