搶攻科技業者餐飲商機，台北萬豪酒店推出期間限定餐飲活動，即日起至8月31日期間，凡出示科技業及電子資訊相關行業名片，每週一至週五平日午間於頂級鐵板燒MARK'S TEPPANYAKI點用任一精選套餐，即可享熱前菜免費升等半隻活龍蝦，七道式精選套餐每位2,600元+10％起，享鐵板現煎麵包、湯品、前菜、特製沙拉、主菜、經典炒飯、水果、甜點與咖啡茶。此外，Lobby Lounge大廳酒吧亦推出升級優惠，不分平假日凡點購夏季限定肯瓊風味「豪Chill海鮮盤」每份1,799元+10％，出示指定產業名片即可免費升等整隻龍蝦。

台北萬豪酒店MARK'S TEPPANYAKI鐵板料理餐廳受政商名流喜愛，空間設計由日本大師森田恭通（Yasumichi Morita）操刀，以木質建材穿插金屬裝飾，並與燈光交錯編排，打造絕美金色調空間。除了可容納二十人的開放式用餐區外，亦設有九座大小包廂讓賓客享受精湛鐵板料理的同時兼顧隱私，從專屬的二人包廂、聚會首選的四人至十人空間，以及至多七十人的大型包廂，滿足各式商務聚餐、公司宴客、家族聚會等活動需求。

MARK'S TEPPANYAKI午間精選套餐包含主廚湯品、熱前菜、季節沙拉、精緻主菜、經典招牌炒飯、時令水果和手作甜品共七道式佳餚。不時融入時令的巧思，為饕客呈獻細膩豐美的鐵板料理體驗。其中主餐「美國頂級肋眼」套餐價3,000元+10％，以美國Prime頂級肋眼直接乾煎，呈現牛肉原始香味。搭配時令蔬菜與主廚特製蒜味醬、香酥蒜片、海鹽等多款佐料，創造多元風味。搭配互動式桌邊服務，主廚以道地日式烹調手法結合法式醬料及擺盤，賓客更可以近距離欣賞師傅演繹精湛手藝。

甫一推出即備受饕客好評的Lobby Lounge夏日限定肯瓊風味「豪Chill海鮮盤」，以新鮮龍蝦、肥美白蝦、旭蟹、淡菜、透抽等八款時令澎湃海味擄獲海鮮控的心，活動價每份1,799元＋10％，活動期間出示科技業及電子資訊相關行業名片，即可將原餐點的半隻龍蝦免費升級為整隻龍蝦。再享指定啤酒買一送一、指定葡萄酒單杯第二杯半價等優惠，喜愛海鮮的人千萬不能錯過！

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