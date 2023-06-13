皮克斯動畫工作室最新力作《元素方城市》由《可可夜總會》和《靈魂急轉彎》金獎團隊打造、玩轉奇妙化學反應的全新力作，今（13日）宣布再加碼贈送精美口碑場限定好禮，片頭短片《天外奇蹟》番外篇《卡爾有約》也於今公開精彩搶先看預告，再展卡爾爺爺與愛犬小逗之間的超萌互動。

《元素方城市》中的角色十分可愛逗趣。（迪士尼提供）

除了小炎和水弟兩位主角，片中的其他角色也十分可愛逗趣，包括小炎的爸媽火柏與火芯，他們擁有一間「雜火店」，火柏盼望女兒繼承家業，火芯則能完全體會小炎的感受，同時也是火之鎮第一媒人，牽紅線神準。水弟媽汪太太則與水弟母子情深，並且不怕表達自己的情感，一有機會就盡情大哭宣洩；水弟的風老闆蓋兒霸氣強勢，也喜怒無常難以捉摸，不過其實有顆善良的心，加上愛慕小炎的土男孩克洛，以及一板一眼的土公務員老蕨，集結成可愛至極又逗趣無比的整體角色。

早以《小鬼當家》系列造就經典媽媽形象的喜劇視后凱薩琳奧哈拉（Catherine O'Hara）也分享再度詮釋母親角色的樂此不疲，她透露自己的背景和她獻聲的水弟媽非常雷同，都是來自一個很愛喜極而泣大家庭，任何事都能讓他們落淚，也會自嘲自己有多愛哭，直呼這是非常好的發洩管道；她也自稱就像水一樣隨遇而安，可以很好相處，但必要時也可以很嚇人，找她演實在對極了。

繼深受喜愛的皮克斯經典《天外奇蹟》及其番外篇影集《小逗的日常》，該系列最新篇章短片《卡爾有約》則將為《元素方城市》前的暖場短片，精彩預告今日公開，這回卡爾爺爺即將前往一個浪漫約會，盼望能夠展開第二春，愛犬小逗則幫他使勁全力，希望如願贏得心儀對象的芳心，未料越幫越忙，小逗教的確是狗狗的約會秘訣，過程十分可愛又笑料百出，絕對能再度擄獲所有觀眾的心。

《元素方城市》7月6日正式在台上映，並於6月30日至7月2日週末搶先放映中英文版口碑場，片商今宣布加碼贈送風、土、水、火四大元素可愛角色特典卡片，以及口碑場限量電影貼紙兩大隨票附送的精美限定好禮，極具收藏價值，數量有限先搶先贏。