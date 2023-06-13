端午節將至及暑假入境旅客增加，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲13日視察桃園機場非洲豬瘟旅客行李檢疫作業，並指示務必落實執行各項管制措施，防杜疫情於境外。（陳麒全攝）

目前入境旅客只要來自非疫區，下機時就可以拿到綠色識別卡片，可免檢查隨身行李入境，沒有拿到綠色卡片的，都要檢查隨身手提行李，只要旅客檢查之前自動通知，或是在通過海關前丟棄到棄置桶，就不會被裁罰。（陳麒全攝）

目前入境旅客只要來自非疫區，下機時就可以拿到綠色識別卡片，可免檢查隨身行李入境，沒有拿到綠色卡片的，都要檢查隨身手提行李，只要旅客檢查之前自動通知，或是在通過海關前丟棄到棄置桶，就不會被裁罰。（陳麒全攝）

目前入境旅客只要來自非疫區，下機時就可以拿到綠色識別卡片，可免檢查隨身行李入境，沒有拿到綠色卡片的，都要檢查隨身手提行李，只要旅客檢查之前自動通知，或是在通過海關前丟棄到棄置桶，就不會被裁罰。（陳麒全攝）

動植物防檢局檢疫犬則在海關安檢台前設置檢疫申報終止線執勤，加強聞嗅旅客隨身物品，若未主動誠實申報或棄置，在出關時被查到隨身或行李中有來自疫區的豬肉製品，將直接裁罰新台幣20萬元。（陳麒全攝）

端午節將至及暑假入境旅客增加，非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲13日視察桃園機場非洲豬瘟旅客行李檢疫作業，並指示務必落實執行各項管制措施，防杜疫情於境外。陳吉仲提醒旅客，攜帶豬肉產品入境第1次違規就會裁罰新臺幣20萬元，第2次開罰新臺幣100萬元，若外來人士遭裁罰未能立即繳清，將被拒絕入境。

目前入境旅客只要來自非疫區，下機時就可以拿到綠色識別卡片，可免檢查隨身行李入境，沒有拿到綠色卡片的，都要檢查隨身手提行李，只要旅客檢查之前自動通知，或是在通過海關前丟棄到棄置桶，就不會被裁罰。

動植物防檢局檢疫犬則在海關安檢台前設置檢疫申報終止線執勤，加強聞嗅旅客隨身物品，若未主動誠實申報或棄置，在出關時被查到隨身或行李中有來自疫區的豬肉製品，將直接裁罰新台幣20萬元。陳吉仲表示，今年上半年至今，已有290人攜帶肉類製品遭開罰新台幣20萬元。

陳吉仲強調，非洲豬瘟病毒跨境傳播的主要管道就是旅客違規攜帶疫區豬肉製品，自 2018年8月27日起至2023年6月6日止，來自非洲豬瘟疫區攔截的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數5630件，被驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性共有497件，其中來自中國大陸有398件，越南有85件，泰國有13件，馬來西亞1件，依據資料顯示，目前疫情並未趨緩，邊境面臨病毒入侵威脅仍大。

防檢局指出，今年至6月6日止，違規攜帶豬肉產品入境被裁罰新台幣20萬元的旅客人數已有290人，較新冠疫情前的2019年1至5月的276人增加14人，有增加趨勢。同時，今年4月10日開始在各國際機場港站實施的綠線區加強執法，至6月6日下午5點為止，已裁罰動植物違規案件324件。

防檢局提醒民眾事先詳閱「出國必看不買清單」和「常見入境旅客攜帶動植物或其產品檢疫規定參考表」，多一些耐心並預留入境通關時間配合查驗，共同為防杜非洲豬瘟等海外惡性動物傳染病傳入我國，全民攜手共同防疫，保障國內畜禽生產安全。