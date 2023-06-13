新北市長侯友宜今(13)日下午突然低調快閃蘆洲區公所參加行動治理，他致詞時提到蘆洲目前有三件大事，分別為環狀線、五泰輕軌以及蘆南蘆北，若是能順利開工，對於蘆洲發展將大有幫助。

據了解，侯友宜現場致詞時，將蘆洲環狀線、五泰輕軌以及蘆南蘆北規為蘆洲目前三件大事，其中環狀線有機場已經開始在施工，但仍有部分工程標尚未標出，後續希望趕快標定、盡快施工，至於五泰輕軌目前在行政院等待核定，而蘆南蘆北力拚年底核定。

他指出，如果這三個大事情順利推動，尤其是五泰輕軌以及環狀軌道等工程能順利標出，就可以陸續一段段開工，目前還有幾段尚未完成招標程序，但最重要還是蘆南蘆北的開發，這些是比較重要的工程規畫。

新北市長侯友宜出席。（黃世麒攝）

侯友宜表示，至於有一些里長層級的事情，自己平常就有盯著區長，而區長與民政局都會跟他回報，每天透過社群軟體回報蘆洲區的大小事，民政局會設統一窗口處理，不能解決或是已經解決的都會傳給他看。

侯友宜表示，各位今天來到這裡的問題，雖然總案件數列管大概有70件，但不管是多跟少，如果沒有解決的問題趕快利用今天解決，如果已經解決還有不滿意的，可以來跟他說，大家一起來面對。