同時，繼4月賣超約1.36兆日圓之後，日本投資者在5月反手買進3.38兆日圓的海外債券。其中，高達3.08兆日圓是長天期的，短天期的部分只有0.3兆日圓。日本銀行業者大買3.29兆日圓國外債券，保險公司則出脫560億日圓。
今年到4月為止，日本投資人投入美國股市約8739.4億日圓，是購買歐股2030.6億日圓的4倍左右。為了解決美債上限問題，經朝野商議後，6月初美國總統拜登簽署了一項法案，也化解美債違約的危機。
因擔憂美債上限所衍生的問題，日本投資人在5月時賣超海外投資的股票。根據日本財務省統計，日本人上個月淨賣超1.08兆日圓，約77.4億美元，是自2月以來首次單月有賣超情況。
同時，繼4月賣超約1.36兆日圓之後，日本投資者在5月反手買進3.38兆日圓的海外債券。其中，高達3.08兆日圓是長天期的，短天期的部分只有0.3兆日圓。日本銀行業者大買3.29兆日圓國外債券，保險公司則出脫560億日圓。
今年到4月為止，日本投資人投入美國股市約8739.4億日圓，是購買歐股2030.6億日圓的4倍左右。為了解決美債上限問題，經朝野商議後，6月初美國總統拜登簽署了一項法案，也化解美債違約的危機。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。