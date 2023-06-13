同時，繼4月賣超約1.36兆日圓之後，日本投資者在5月反手買進3.38兆日圓的海外債券。其中，高達3.08兆日圓是長天期的，短天期的部分只有0.3兆日圓。日本銀行業者大買3.29兆日圓國外債券，保險公司則出脫560億日圓。

今年到4月為止，日本投資人投入美國股市約8739.4億日圓，是購買歐股2030.6億日圓的4倍左右。為了解決美債上限問題，經朝野商議後，6月初美國總統拜登簽署了一項法案，也化解美債違約的危機。