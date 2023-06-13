在6月13日舉行的中國外交部例行記者會上，被問到有多名消息人士對美國新聞網站「信使報」表示，因擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正秘密研擬在台美國公民的撤僑預案，包括撤離的路線、目的地等。

對此，中國外交部發言人汪文斌回應，不了解所提到的相關情況，但知道的是美方嘴上說挺台，真正做的卻是把台灣當做棋子，把台灣民眾當作炮灰，為服務美國以台制華戰略，美方甚至制定摧毀台灣計畫，相信廣大台灣民眾會認清美害台、毀台的本質。