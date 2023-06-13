有賴警察的辛勞及付出，台東縣治安成績名列前茅，台東縣警局慶祝警察節。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

有賴警察的辛勞及付出，台東縣治安成績名列前茅，台東縣警局慶祝警察節。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

有賴警察的辛勞及付出，台東縣治安成績名列前茅，台東縣警察局今天在桂田喜來登舉行警察節慶祝大會，表揚模範警察、資深績優警察獎章、資深服務工友等表現優異人員。台東縣長饒慶鈴當場宣布明年起再為外勤警消人員調升超勤津貼，每人每月將達1萬7000元。

警察因工作性質特殊，時常暴露在危險環境中，為感謝警察的辛勤付出，饒慶鈴現場宣布，在台東縣府財政穩定且有賸餘的情況，明年起再為外勤警消人員調升超勤津貼每月1000元，感謝警消同仁在第1線守護縣民生命財產安全。

台東縣警察局今年破獲多起重大犯罪案件，4月破獲以謝姓主嫌為首的詐騙集團案，被害人數28人，詐騙所得高達1億2千萬餘元；也破獲縣內齊姓毒品人口竊取翡翠青瓷大師何志隆作品案，總計尋獲13件翡翠青瓷作品，此外，對於各項犯罪預防、婦幼安全及交通宣導工作更是不遺餘力。

為此，台東縣府為警消人員調升超勤加班費，連續4年逐年增加500元，明年將投入1600萬元縣預算，每人每月再調升1000元，將達到每人每月1萬7000元，為警消人員爭取福利。