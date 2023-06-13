台航（2617）今（13）日舉行股東常會，通過每股配息2.2元。董座劉文慶表示，下半年市場憂心經濟將硬著陸，致使運價相對疲弱，所幸中、長線樂觀，目前全球散裝船訂單量占現有船噸載重噸僅約7.2％，仍處低水位，將成為運價中、長線支撐。

台航也是陽明海運（2609）大股東，陽明每股配息20元，若按台航現有持股，預計第三季挹注EPS約1.7元。

劉文慶表示，散裝航運需求面與全球經濟息息相關，根據4月國際貨幣基金（IMF）報告，預估2023、2024年世界經濟成長2.8％、3.0％，對今年景氣預測普遍不佳。

再來看乾散貨最大的進口國中國，第一季經濟成長4.5％，較上季回升，但4、5月經濟指數表現不佳，原期待國境重新開放後的成長動能不如預期，尤其5月出口值年減7.5％，遠低於外界預估，突顯全球商品需求遭受高通膨及高利率的壓抑，可能是BDI指數5月持續下跌的一大因素。

但中長期看，在美債危機解除後，拜登政府可持續推動基礎建設法案，對大宗物資需求提升；俄烏戰爭若結束，近4,000億美元重建商機也將陸續釋出；節能減碳CII指標施行，持續淘汰舊船，全球散裝船噸供給面將獲得有效控制。

台航前五月合併營收約16.4億元、年增12％，約85％來自散裝，主要成長動能係去年3艘散裝船陸續交船，且運價多在去年上半年市況較佳時所議定，尚能承受全球高利率、高通膨及中國解封復工較遲所帶來的衝擊，保有相當營收成長力道。

此外，美國FED去年迄今持續升息，今年利息支出較去年增加許多，但台航向來穩健經營，財務體質良好，第一季負債比35％，已採加速還款等措施因應，升息對公司財務負擔不致於有太大影響。

今年散裝船二手船交易熱絡，價格持穩，應與過去二年散裝運價不錯，跟船東保有較多資金、且新船造價高昂、對未來船噸供給吃緊有關，台航正評估適時淘汰一條船齡16年的船舶，並研究是否再訂造新船。