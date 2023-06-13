俄軍飛彈攻擊烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的家鄉克利福洛（Kryvyi Rih）市

俄羅斯侵略烏克蘭後，促使從2004年起就放棄潛艦的丹麥轉念，如今國會議員正積極考慮採購新潛艦，以提升海戰能力，好嚇阻莫斯科。

據《突發防務》（Breaking Defense）網12日報導，丹麥國會外交政策委員會主席顏森（Michael Aastrup Jensen）說，議員除了積極考慮是否要重新採購潛艦外，也在尋思，要不要和盟友緊密合作，以獲取這類戰力。他12日在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）主辦的活動中說，有關潛艦的討論「目前」正在進行，而這是從政治角度廣泛檢視丹麥未來國防需求的一部分。

顏森說，丹麥具有極高的戰略重要性，而這意味著所有的俄羅斯海軍要從聖彼得堡（St. Petersburg），或是加里寧格勒（Kaliningrad）出發，都必須經過丹麥水域。也因此，他認為，丹麥有必要有徹底的新覺醒，加強縱深防禦。

2022年時，哥本哈根承諾，要「在未來幾年內」挹注 400 億丹麥克朗（近1770億台幣），以打造新軍艦，同時還承諾，要與國家海事供應商加強「供應安全」。

而在討論採購潛艦的同時，丹麥皇家海軍也即將宣布，在泰提斯級巡防艦（Thetis class）汰換專案下更新巡邏艦。丹麥最新的國防協議列出了10年戰力需求清單，可望很快就會做出決議。

由於俄烏戰爭爆發，引發了丹麥國防立場廣泛的改變，尤其是 2022年6月的公投，結束了它選擇退出歐盟安全和軍事事務的條款。

此外，顏森說，在俄羅斯侵略烏克蘭前，丹麥花在國防上的預算只佔國內生產毛額（GDP）的1.35%，但今年將達2%。要是北約和盟國在7月11-12日舉行的立陶宛維爾紐斯峰會（Vilnius summit）中同意，他們也將盡快達到增為2.5% 或 3%的較高目標。