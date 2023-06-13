外傳國民黨總統參選人侯友宜為提振選情，侯陣營近期擴大決策圈，對外招兵買馬，更傳出國民黨主席朱立倫人馬、台北市政顧問陳國君將進駐侯友宜競選團隊。不過台北市長蔣萬安13日表示，「他沒有辭職，早上還一起開會，會再聊聊」

國民黨上月17日徵召侯友宜後，朱立倫轉為低調降低公開行程，侯友宜則以主帥身份頻頻南下，不過因北市幼兒園餵藥案風波，讓民進黨議員猛攻，因此傳出侯友宜團隊開始招兵買馬，尋求政治公關人才的幫助，把腦筋動到協助蔣萬安打贏選戰的陳國君身上。

陳國君出身媒體界，曾擔任新聞界高層，人脈廣、點子多、行事風格果斷明快，過去於朱立倫主政期間擔任過桃園縣觀光行銷處長、新北市觀旅局長，被視為是正統「朱家軍」，蔣萬安去年打選戰時，陳即負責操刀競選策略與議題發想，在團隊內扮演舉足輕重角色。

蔣萬安今下午出席由台北市立文獻館舉辦的《世紀擘畫：1920年以來的台北市長》紀錄片發表會，會後受訪被問及此事，蔣萬安表示，陳沒有辭職，早上還一起參加市政會議，明天也還有很多會議要開。

媒體追問若侯友宜真要借將，會讓出嗎？蔣僅表示，目前就照相關規畫進行，會再跟陳國君聊聊。蔣也表示在侯友宜打選戰的期間，蔣萬安是否能提供的場地、人脈等，蔣萬安表示，「只要侯市長有需要，我們都會來協助。」