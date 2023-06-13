不要當慣老闆！依勞動基準法規定，要使勞工在國定假日出勤，除了應徵得勞工同意外，還要加發當天工資，據勞動部統計，每年有500多件因雇主未加發國定假日工資遭處罰、每年約逾千萬元，勞動部提醒，「端午節」為國定假日，依規定，雇主應給予勞工休假，當日工資照給。雇主如徵得勞工同意在端午節當天出勤，工資應依法加倍發給。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛說明，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤情形，企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假出勤模式，欲比照政府機關出勤，以形成4天連假，可透過8週彈性工時之實施，將今6月17日原定休息日與6月23日原定工作日調整互換。

如以3萬6000元的勞工，出勤8小時計算，其各日出勤工資給付規定如下，依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給規定計算，則6月23日及24日應發給150元×1⅓×2小時＋150元×1⅔×6小時＝1900元加班費；6月22日則發給150元×8小時＝1200元；6月25日為例假日非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

黃維琛提醒，目前時序也接近原住民族歲時祭儀較多的時間，提醒雇主應提供原住民勞工每年1天的歲時祭儀國定休假。