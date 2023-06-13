高雄壽山動物園啟動史上最大規模翻新，去年底重新開園，深受好評。不過，龐大維修經費與低廉票價，形成強烈對比。對此，高市議員何權峰建議，全國最便宜門票僅40元，按照使用者付費概念，應適度調漲。副市長羅達生證實，有調漲方向，但時機、票價仍待評估。

何權峰今（13）日總質詢時攤出台北、新竹、高雄等3處市立動物園票價表格比較，台北市民60元、非市民100元；新竹全票50元、高雄全票40元，高雄票價最物超所值。

何權峰提到，新竹動物園腹地比高雄還小，高雄壽山動物園比新竹漂亮多了，但是新竹原本票價20元，改建完成後，收費也跟著調漲到40元，高雄花了這麼多錢，是否應該適度調漲票價，不應該比新竹低，秉持使用者付費概念，壽山動物園票價應調漲，同時要保障市民權益不受影響。

對此，羅達生答詢回應，壽山動物園改造後，吸引很多人潮，目前票價全國最低，不管基於財務考量或是未來發展，調漲方向是正確的，至於調漲幅度跟時機，容許再評估，強調會兼顧市民現有的權益。