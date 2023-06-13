三井物產（Mitsui & Co）周二收漲2.20%，報5,153日圓，突破Jefferies周一報告中公布的最新目標價5,000日圓，盤中一度上漲2.8%，最高站上5,182日圓。

三菱商事（Mitsubishi Corp）收漲2.93%，伊藤忠商事（Itochu Corp）漲1.16%，丸紅（Marubeni）漲2.43%，住友商事（Sumitomo Corp）收漲2.56%，均創下歷史新高。

自從巴菲特在4月表明已經增持這些公司的股票，並希望擴大對日股的投資以來，這五大商社股票便頻頻改寫新高點。

巴菲特的多元控股公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）在2020年8月30日首次披露持有日本五大綜合商社伊藤忠、丸紅、三井、三菱和住友略逾5%股份。在今年5月稍早舉行的波克夏股東年會上，巴菲特披露波克夏對這五大商社的持股已全面提高到約7.4%。

截至5月，自巴菲特首次披露入股以來，這五大商社的股價平均飆漲146%。

Jefferies在報告中指出，巴菲特的加持，加上藉由買回股票等改善股東報酬，以及為提升ESG評分所做的努力，令市場對這些公司的信心大振。

日本最大貿易公司三菱今年以來上漲51%，表現遠優於東證指數（漲20%）。Jefferies分析師表示，這些公司的表現可望比該指數再高出10%～30%。