新北市永和區永福里長陳紫渝，被網友盛譽為「最美里長」、「永和IU」，而她10日在臉書上就PO出了她和父親的合照，分享家人畢業喜悅，沒想到此舉卻引爆大量網友暴動留言直呼「什麼！爸爸這麼年輕」、「岳父畢業了，恭喜恭喜」，甚至更有人點出陳爸激似「綜藝鬼才」沈玉琳，「我以為你爸是沈玉琳」、「嚇死我，以為看到沈玉琳！」

陳紫渝與父親手一同手拿花束，兩人都對著鏡頭露出燦笑，看上去兩人感情相當好。（取自陳紫渝 Eva Chen臉書）

陳紫渝10日在臉書上PO出一篇文章表示，「祝福我老爸、表妹、舅媽及所有的畢業生畢業快樂」，同時更隨文附上圖片，只見照片中陳紫渝與父親手一同手拿花束，兩人都對著鏡頭露出燦笑，看上去兩人感情相當好。此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛表示「我是全國不分區永福里的里民，祝紫渝里長老爸、舅媽和表妹畢業快樂！」、「什麼！爸爸這麼年輕」、「岳父畢業了，恭喜恭喜」、「爸，畢業快樂，今天因爲工作關係沒辦法到現場」。

甚至更有網友點出陳紫渝的父親，與藝人沈玉琳長相非常神似，「真的很像沈玉琳」、「我以為你爸是沈玉琳」、「我看成沈玉琳」、「嚇死我，以為看到沈玉琳」、「我以為你爸是沈玉琳」。