國民黨立委洪孟楷今表示，連日來綠營猛攻新北幼兒園案，真相也越趨明朗，過程中充滿綠營政治操作、造謠四月通報的痕跡，對於國民黨總統參選人侯友宜陣營來說，這是個需謹惕且記取的攻防。他強調掌握「快穩準」，變陣快、回應穩、發言準，選戰七個月，絕對能夠後發先至。

洪孟楷指出，現在對手並不是用地方政府層級來檢視，而是政權保衛戰的全面作戰，對手絕不可能手軟，也別只是做該做的就好，現在唯有做得比對手想得更多，才有可能得分。更要把握「快穩準」三要點，在每日媒體露出中逐漸加分。

洪孟楷提醒，侯陣營變陣要快，一個突發狀況出現，不能只是像面對一般市政議題一樣，局長負責、處長報告就了事，如果滅不了火，就會再多燒幾天，對於目前民調仍處落後的侯陣營來講，決不樂見。因此肯定今天讓侯友宜親上火線，正面回覆所有大眾關心的幼兒園議題，即時變陣、快速做出處理，才能應付瞬息萬變的選舉戰場。

洪孟楷也說，回應要穩，綠營直到前幾天，都還公開造謠四月就有1999通報，甚至民進黨中央發正式新聞稿標題就寫「4月就有家長通報還說謊」，這種捏造的假新聞，如果能夠第一時間就拿出真實資訊強硬回覆「絕無此事」，不僅能夠打臉綠營，更能有效止血。所以回應穩當前提就是資訊掌握正確，才不會被惡意操作帶風向。

最後就是發言要準，洪孟楷認為，每一天的公開行程，團隊都該幫侯友宜候選人設計要發言的亮點，針對不同族群、分眾行銷，精準到位；發言準、才不會有模糊空間，讓十個聽的人都只有一個答案，這才能達到預期效果。發言準才不會有操弄空間，不想被見縫插針，就是要努力做到天衣無縫，讓人想插針也無法。

洪孟楷強調，距離明年113投票日恰好倒數七個月，選戰瞬息萬變，七個月確實大有可為，先把本次選戰主KEY給確認，主標語確定，掌握「快穩準」三原則，相信民調落後是暫時，爭取多數國人的支持和認同，都還有繼續努力的空間，但後發先至，絕對是必然。