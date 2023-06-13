鎖定喜歡以口舌獵奇的吃貨，漢堡王華堡攜手經典零食「奇多」於「6月華堡日」出擊，標榜以火烤美味加上香濃起司碰撞出驚奇新滋味，6月17日至6月21日於官網預購華堡系列套餐，並指定6月21日取餐，或是6月21日於門市臨櫃購買華堡系列套餐，即可獲得小華堡乙顆加「奇多家常起司口味玉米棒55g乙包」，越早預訂優先享有。6月21日至6月23日於官方粉絲團指定貼文完成留言，只要拍下漢堡王結合奇多的創意吃法，加碼再抽「奇多玉米棒乙箱」，一起挑戰怪奇美味極限。

此外，針對端午補班日，漢堡王祭出快閃限時三天優惠，官網消費滿額即可分別用「66元」、「88元」加購原味華堡、雙層Q彈海老堡。6月16日至6月18日，於漢堡王官網外帶或外送滿249元，輸碼【BKHAPPY】可以「66元」超激殺49折吃爆明星商品「原味華堡」；或是輸入【SEAFOOD】88元加購「雙層Q彈海老堡」，相當只要超低價55折。

漢堡王表示，活動餐點於上午10點半後供應。本活動贈品限原味小華堡，每筆訂單限定只贈送小華堡乙顆和奇多家常起司乙包，小華堡不得客製或更改口味。奇多贈品口味隨機贈送恕不挑款，數量有限，送完為止，恕不補發，奇多贈品保留原則以官網後台成立訂單時間先後順序保留。