112年國中教育會考成績出爐，新竹市5A成績以上的學生人數有1006人，佔報考人數近2成，5A10＋作文滿級分的全國榜首更有7人，市長高虹安13日親自表揚，也祝褔每位孩子未來都能適才適所、發光發熱、對人生負責、成為最閃耀的1顆星。

市長高虹安表示，新竹市國中教育會考的成績非常出色，尤其能得到滿級分的成績更是不容易，除了要展現努力不懈的學習意志外，還需要將學習知識與生活經驗連接，方能融會貫通，這些意志及生活經驗也將是他們未來成功的重要素養。

她期勉所有學子要不斷提升自己的學習力，在每個領域為自己認真負責，勇於面對挫折和困難，為未來打下堅實的基礎。

培英國中校長潘致惠表示，該校滿級分全國榜首黃元柔多才多藝，曾榮獲總統盃全國溜冰錦標賽特優，對於學習有高度自律性且保持正向思考。張曳詞則在校熱心服務助人，擔任5個學期的班長，領導能力優異，做事有條不紊且具備高度抗壓力。

三民國中丁淑觀校長表示，周劭謙從小喜歡閱讀，各類書都看，也因為閱讀思考獨立，一路走來課業都不需要家人操心。光武國中校長黃信騰說，許博程除了課業學習外，也跟著學校的規畫，按部就班完成老師安排的進度，鞭策自己更進步。

曙光女中校長魯和鳳指出，詹明宸是全方位發展的孩子，特別喜歡鑽研數理，已具有高二的程度，是班上開心果；包婷之也是全才學生，英文特別好，同時榮獲今年金竹獎英文演說特優。

竹科實中校長張簡瑞璨表示，周宥妤是個獨立有想法的女孩，學習上循著自己的節奏，能夠自主自律，在爸媽、老師的引導下展現了今日的成果。

教育處長童鳳嬌指出，國中教育會考主要目的是為學生於國中學習階段做總結性評量，同時也是為檢視學校之學力品質，持續做教育政策的推動。

竹市孩子們在會考中展現了自己的學力，並在讀書過程中培養了非凡的精神和態度，這些都是他們未來發展的重要資產，也是培養學生全人教育的重要元素。未來市府會持續努力，提升教育品質及教育環境，朝「新竹好學」願景邁進。

教育處同時提醒同學們，務必於6月21日至6月28日作免試入學網路志願選填，分發結果將於7月11日公告。