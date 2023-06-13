為提供橋頭科學園區進出便利的橋頭科學園區聯外道路，由中央國科會擬定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，去年3月獲行政院核定，今日再獲得內政部都委會審議通過，將透過「橋科匝道及聯絡道」、「台39延伸線優先段(186至台22)」、「新增3座橋涵」等方面建設聯外道路，斥資約151.55億元，預計2028年4月完工通車，築成S科技廊帶便捷路網。

增設橋頭科學園區匝道及聯絡道工程範圍示意圖。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

橋頭科學園區占地面積262公頃，畫設185公頃產業專用區，以半導體、智慧機械、航太、精準健康及產業創新五大產業項目，導向「AIoT」領域發展方向，也是南部半導體S廊帶一環，吸引國巨、群聯、日月光等20家科技大廠進駐。

增設橋頭科學園區匝道及聯絡道工程南段現況。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

為了提供更便捷道路來因應橋頭科學園區後續大量相關人員、貨物運輸衍生交通需求，行政院國科會擬定「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」，並於去年3月獲行政院核定，今日再獲得內政部都委會對於用地範圍、開發方案等都市計畫審議通過，將增設國道1號橋科匝道及聯絡道，讓園區進出高速公路更為便捷。

都發局表示，橋頭聯外道路將有「橋科匝道及聯絡道」、「台39延伸線優先段(186至台22)」、「新增3座橋涵」3方面來闢建，首先為增設3座穿越高速公路的橋涵，預計2026年5月完工；再來是增設國道1號橋科匝道及聯絡道與岡山交流道串聯，預計2028年4月完工；最後是台39線高鐵橋下道路延伸線優先段部分，長度約1.4公里，原則沿高鐵兩側布設，預計2026年6月完工。

橋頭科學園區聯外道路闢建示意圖。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

都發局表示，本案位於岡山交流道特定區計畫，透過增設匝道及聯絡道與岡山交流道整合串聯，將2.62公頃農業區及道路用地變更為道路用地(兼供高速公路使用)；另南側屬高雄新市鎮特定區範圍用地也於今日同步通過。全案土地取得及工程總經費約39.5億元，預計2028年4月完工。

都發局表示，待聯外道路完工，將可避免岡山、楠梓交流道壅塞，減少車流於地方道路繞行的時間，提供高雄橋頭科學園區更完善的聯外交通路網。