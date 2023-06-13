台積電在半導體產業表現優異，更被喻為是台灣護國神山，泰晤士報以「半導體是台灣對付大陸最佳利器」為題撰文，直指台灣要善用這項籌碼。

報導指出，晶圓廠對世界上每個電子產品用戶的重要性很高，因此成就了「矽盾」的地位，包括心律調節器、智慧型手機再到人工智能等都依賴半導體，「世界上沒有哪個地方比台灣製造更多」。

報導提到，台灣掌握著世界約60%的半導體，當中包括93%的先進晶片，從台灣的角度來看，半導體是戰略和經濟安全的關鍵，很少有像台積電這樣的地位，以致其在台灣被稱為護國神山。

值得關注的是，大陸與美國一樣依賴台灣的晶片，若發生台海危機，將對雙方的技術產業造成毀滅性打擊。英國外交大臣柯維立（James Cleverly）之前在一次演講中提到，兩岸戰爭將摧毀價值2.6 兆美元的世界貿易，對全球經濟造成不可避免的災難性打擊。

工研院電子與光電系統研究所所長張世杰強調，因為有台積電，台灣才能交到好朋友，也能保護自己。

報導稱，雖然西方各國正在努力使半導體供應多樣化，但對於該產業來說並不容易，也無法一蹴可幾，雖然台積電正在美國和日本建廠，之後可能還會在德國設廠，但像台積電這樣的公司依賴400多家零組件、機械和服務供應商，新晶圓廠不可能憑空存在。

張世杰強調，一個3奈米晶圓廠就大約要耗資160億美元，因此，確保台灣安全比建立一個晶圓廠還便宜。

報導最後總結，晶片製造務必根留台灣，直指台灣政府缺乏強大的武裝力量或外交力量，放棄這項籌碼是不明智的。