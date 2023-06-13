▲基隆市長謝國樑（右）表示，對於治安工作很感謝基層員警的辛勞，有關警員權益部分，也會一併討論如何爭取，努力打造一個安全有愛的城市。（徐佑昇攝）

▲基隆市警察局長張樹德表示，有關違停檢舉將採取實名制，行人友善勤務將減輕，並會加強噪音車監測。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑上任後推行多項政策，包含行人友善等，但仍有相當多治安問題有待處理，為此市府與市警局於13日午間舉行便當專案會議，本次會議綜發處、環保局、衛生局均列席，希望能解決「違停檢舉達人」、「噪音車、改裝車之取締與策進作為」、「警察權益」等問題。市長謝國樑表示，對於治安工作很感謝基層員警的辛勞，有關警員權益部分，也會一併討論如何爭取，努力打造一個安全有愛的城市。

基市府針對治安問題召開專案會議 謝國樑親自主持

謝國樑指出，今天會召開專案會議主要就是針對大量檢舉違停的「檢舉達人」、造成市民安寧困擾的「噪音車、改裝車」、還有警察勤務繁忙如何爭取「繁重加給」等議題進行討論，這些也是議會議員們非常關注的議題。同時他也很感謝警察局同仁為了維護基隆治安的不懈努力，他會好好來思考怎麼替基層員警爭取更多權益。

警察局長張樹德表示，今日市長來市警局主要主持五項專案會議，分別是「行人友善」、「檢舉違停實名制」、「爭取員警繁重加給」、「遏止噪音改裝車」以及先前經常性酒醉大鬧信義區的洪姓男子，將於6月20日出院，後續該如何針對其防範等議題。

而後會議做出結論，張樹德表示針對檢舉達人大量檢舉將採「檢舉違停實名制」措施，未來檢舉違停將採實名制，並絕對會保護民眾個資，若檢舉未實名，警方原則將不會前往處理，但會充分和民眾溝通，除了降低不合理勤務負擔外，也能精準執法。在「行人友善」部分，由於市民已普遍守法，故負責勤務的警察同仁已經從6月5日開始由一天20班改為10班，會滾動式調整。

而噪音車部分，議員郭美秀撥建議款60萬為環保局增購取締噪音的執法設備，會投入由警察局監測，超過標準就開罰；至於繁重加給部分，府會都支持，但這是中央決策，會持續向行政院爭取；至於酗酒易攻擊的洪姓男子先前接受戒酒治療，但6月20日就會出院，依然會針對他執行監測勤務，防範他再犯。