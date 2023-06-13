新北市爆出幼兒園餵藥案，引發熱議，新北市議會今(13日)舉行專案報告，原裁定由衛生局、教育局報告，但市長侯友宜親自出席說明。媒體人張禹宣表示，侯團隊若想反攻，新北市議會就是最好的戰場，侯友宜也必須認知這是「總統大選」的戰場，要捨棄過去「衛冕者」經驗，改從「挑戰者」的心態出發，方能大有可為。

侯友宜今日到議會出席專案報告前受訪說，這段時間看到很多不是事實的造謠、抹黑，影響到社會觀瞻，讓家長擔心孩子們的健康維護，大家都有很多疑慮，所以他有責任，把事實和市府作為，向議會做說明。

張禹宣今日在臉書發文，幼兒園餵藥案，侯團隊深信等到藥檢結果出爐就有機會「轉守為攻」，但他認為，「若真心要反攻，專案報告就必須去，新北市議會就是最好的戰場。」

張禹宣指出，行政流程上孰是孰非其次，政治場域上，侯友宜早已陷入結構性的破壞。但俗話說，「非常建設前必先有非常破壞」，侯友宜若能趁此機會，清楚認知自己的民調第三的「落後」趨勢，捨棄過往，連選連任的「衛冕者」經驗，改從「挑戰者」的心態出發，方能大有可為。

張禹宣認為，專案報告就是最好的舞台，而非鴻門宴，不論藥檢結果如何，侯友宜必須證明自己不只會打順風球，逆風場也照樣能夠高飛。同時，即便舞台是在新北市，侯友宜必須清楚認知這是「總統大選」的戰場，而非新北市長。即便面對的是市議員，也得將自己的高度拉至總統候選人，方能走回正軌。

張禹宣強調，這場看似民進黨想把侯友宜綁在新北市所設下的陷阱，但也是侯友宜得以拋棄過往「市長」人設，展現「總統」真正原貌的大好機會，起手式就很關鍵。

張禹宣說，與其不溫不火的說不逃避，更應該直球對決，大方地接下挑戰。若立法委員是大聯盟，新北市議員充其量只是2A未來聯盟。這一關都懼怕，未來只會退無可退。