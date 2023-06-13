法務部調查局13日表示，今年1至5月調查局共 偵破75件毒品案，查獲毒犯136人、各類毒品2495公斤，包括快艇運輸毒品1案、貨櫃走私毒品9案，與泰國肅毒委員合作偵破1案。另調查局配合台灣檢察署執行「第8波安居緝毒專案」，調查局共偵辦46案，查獲毒品1893.8公斤，成果斐然。

第8波安居緝毒，調查局查獲毒品1800公斤。（調查局提供）

調查局表示，今年1至5月間，調查局共計偵破75件製造、運輸、販賣毒品案件，查獲犯罪嫌疑人136人、各類毒品2495公斤，含毒品製造工廠6座，快艇運輸毒品1案(查獲1024公斤毒品)，貨櫃走私毒品9案(合計查獲901.6公斤毒品)，另外透過國際合作管道，與泰國肅毒委員合作偵破1案(查獲3.32公斤毒品)。其中調查局配合台灣高檢署自112年3月6日起迄5月31日執行第8波安居緝毒專案，專案期間調查局合計偵辦46案，查獲各類毒品合計1893.8公斤，成果亮麗。

第8波安居緝毒，調查局查獲毒品1800公斤。（調查局提供）

調查局表示，調查局緝毒策略一向以「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」為工作指導方針，實務上則著重於偵辦「毒品源頭、國際毒盤、走私管道、國內大盤及製造工廠」等重大案件，達到「拔根斷源、阻斷供給」目標。

另配合查扣不法犯罪所得，從根本斬斷販毒集團之金脈及網絡，以收最大之打擊效果。同時在對等、互信、互惠、互利之基礎上，積極與中國大陸及國外緝毒對等機關建立聯繫合作管道，進行毒品情資交流，共同打擊毒品犯罪。

第8波安居緝毒，調查局查獲毒品1800公斤。（調查局提供）

調查局13日並公開安居緝毒專案中偵辦具代表性案件4案，包含航業處基隆站接獲關務署基隆關情資通報，偵辦走私大麻毒品491公斤案、中部機站、台南市調查處與海巡署合作偵辦『福滿平安』快艇走私毒品案，查獲愷他命毒品及甲基安非他命毒品合計1024公斤，為今年全國最大之漁船(快艇)走私毒品案。

另北機站查獲以馬克杯夾藏甲基安非他命312公斤案；航業處高雄站查獲進口鋁錠夾藏走私愷他命毒品270公斤案。

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