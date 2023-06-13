數位發展部數位產業署署長呂正華表示，在全球製造業中，智慧製造與數位轉型已成為近年來的重要議題。面對變化多端與挑戰多元的 2023年，彈性與敏捷性成為製造業永續發展的核心關注點。

為提高生產效率、降低成本、提升品質及優化產能，政府陸續推動了廣泛、深度及高度的措施，協助台灣製造業導入數位孿生技術，並打造工業4.0的工廠生態系統。

同時，台灣AI行動計畫2.0，以產業轉型升級和增進社會福址為目標，數位部數位產業署也積極致力於提升台灣AI領域的競爭力，使業者更好地應對市場變化和需求波動。

勤業眾信風險管理諮詢公司數位轉型服務負責人溫紹群指出，隨著人工智慧（AI）與物聯網（IoT）的擴展，製造業正朝著更加「智能化、自動化、數位化」的目標前進，協助智慧工廠的供應鏈管理，為預測性災害維護與品質控管等方面帶來優化，同時也提升了生產效率及市場響應能力。

與此同時，永續發展近年來在智慧工廠中也扮演了重要的角色，業者不僅追求數位化，還需要同步關注永續議題，致力於減少資源消耗、優化能源利用、降低碳排放，並採用環保和可再生材料等原則。因此，在數位轉型的過程中達成永續的指標是製造業將面臨的新契機。

Google Cloud台灣業務副總經理陳名璋說明，在政府推動永續政策以及全球供應鏈走向區域化發展，更多企業積極採用永續製造、智慧製造策略，透過AI與機器學習（ML）技術，從數據中優化製程、提升生產效能、降低人工與環境成本，兼顧營運效率與環境友善發展。

群創光電總經理暨營運長楊柱祥表示，群創作為全球領先的顯示科技大廠，一直致力於推動數位轉型和永續發展，並在2021年成為台灣第一家獲得WEF「燈塔工廠」認證的面板廠。

2022年群創進一步擴大了數位轉型的範疇和深度，強調產品設計生命週期和產品交付生命週期的優化，全面涵蓋端到端價值鏈，實現綠色設計、低碳生產和低碳物流。

也將於今年完成架設ESG數位管理平台，由自身優勢找出淨零的最佳解決方案，確保公司永續方向符合趨勢，並承諾加入SBTi減碳目標計畫，制定減碳路徑，引領供應鏈關鍵供應商共同減碳，進而將ESG策略與業務運營相結合提升綜效。

此外，群創透過智能化技術和業務流程優化提升財務指標，致力於挖掘新商機，拓展獲利藍湖，邁向永續經營。

中光電智能物流股份有限公司董事長林宗彥指出，智慧工廠透過物流解決方案和AI技術之應用，提高生產效率、優化資源利用和實現永續發展。

自主導航機器人（AMR）主要應用於自動搬運，環境監測系統部署和無塵室，藉由先進的系統化導航和自主決策功能，提高搬運效率，減少碳排放，提升工作效率並達成環境友好之目標。

透過環境監測系統，結合物聯網（IoT）技術和AI分析，可即時監測生產環境的溫度、濕度和氣體排放等因素，提高安全性、可靠度和良率；在無塵室中則實現精確控制和即時監測，提高產品質量和生產效率。

智慧工廠物流解決方案可提供全面的生產、銷售和供應鏈分析數據，以協助經營階層制訂更有效的業務策略與營運方針。