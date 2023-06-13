中油表示，本期公司債發行條件包括5年期以固定年利率1.53％發行新臺幣79億元；7年期以固定年利率1.60％發行新臺幣36億元；10年期以固定年利率1.74％發行新臺幣63億元。

中油除斥資逾234億元，推動包括雙環戊二烯（DCPD）、碳纖維複合材料、鈦酸鋰（LTO）及軟碳等電池關鍵材料、碳捕捉、封存及再利用（CCCS）等投資項目，展開5G、風電、光學鏡片等創新應用領域。

此外，因台灣天然氣約80％支應發電，且中美、兩岸及全球地緣政治愈趨緊張，中油正推動永安、台中、觀塘、洲際四座接收站擴建及新建計畫，總投資額達4,480億元，2030年完成後，14座新儲槽容積達252萬公秉，總儲槽推升至26座，加大國內能源囤儲。

中油強調，因肩負發展國家能源事業的使命，順應全球減碳趨勢及我國溫室氣體減量的推動，持續新建及汰舊換新機器設備，並斥資固定資產投資計畫，承擔國家能源安全，穩定油氣供應之重任。