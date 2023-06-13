墨西哥男星泰諾克烏爾塔（Tenoch Huerta）在漫威電影《黑豹2》飾演反派「納摩」，帥氣粗獷形象讓他擄獲不少女影迷的心；豈料，最近他被一名女音樂人艾琳娜（Maria Elena Rios）指控性侵，還說有其他受害者。對此，泰諾克烏爾塔不忍了，親曝真相駁斥性侵一說。

綜合外媒報導，泰諾克烏爾塔日前遭女音樂人艾琳娜指控，因為兩人都是墨西哥反種族主義組織Poder Prieto成員，被他找到機會性侵得逞，但事發時間恰逢電影《黑豹2》上映，組織竟對她下封口令，讓她憤而退出，並抖出有更多受害者。

消息曝光後，艾琳娜也被質疑為何不報警，她無奈地說，「在一個男性主義的國家（墨西哥），正義是無法實現的」。在輿論爆發後，泰諾克烏爾塔立刻在IG發聲，解釋自己與艾琳娜在1年前有約會幾個月，親密關係也都是出於自願，「沒想到分手後，她開始在共同朋友和私下扭曲真相」。

泰諾克烏爾塔也強調，為了維護名譽及駁斥這些不實指控，已經聘請律師團隊取證，更堅稱「雖然我不夠好，但我知道她對我的指控都不是真的」；並不忘感激家人和其他支持者，願意在輿論下選擇相信他，他也會繼續反思自己的問題，成為更好的人。