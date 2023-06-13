鄒姓男子2006年因感情糾紛，糾眾開槍掃射、打死21歲的張姓女子，供槍並開槍的余姓男子事後逃亡大陸17年，見當年同夥都已服刑完畢出獄，不想再躲藏，今年2月搭機返台，一落地就被捕，高雄地檢署偵結後依殺人罪將他起訴。

當年鄒男聚集3、40名不良分子組成「土庫幫」，專門持槍圍事收保護費，2006年幫眾之中的施姓、劉姓男子因男女感情問題爭風吃醋，相約在高雄市「海洋之星」附近貨櫃屋談判。

由於談判破局，雙方相約隔日凌晨再前往高雄縣觀音山火併。施男當時開車載著女友張女同行，豈料遭「土庫幫」開槍伏擊，其中1槍貫穿張女頭部，當場慘死。

事後警方逮捕相關人士，鄒男等人被依殺人罪判14年定讞並已服完刑，但當時提供槍械、也在現場開槍的余男、洪男則逃亡大陸，被檢方發布通緝。余男今年2月14日突然從小港機場入境，當場被航警逮捕。

余男當年雖然參與開槍，但當時他僅開一槍，且那一槍還卡彈，卻為此得在大陸躲藏17年，靠賣金紙維生。他輾轉得知當年相關共犯都已服完刑，眼看在台灣的家人都老了，認為不該只為了一槍躲藏一輩子，於是放棄逃亡，選擇從機場入境被逮。檢方今偵結，依殺人罪將余男起訴，該案將依國民法官法規定，採國民參審制審理。