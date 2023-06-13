受少子化衝擊影響，聖約翰科技大學之前傳出招生不佳的消息，該校今(13)日宣布，與陽明交通大學、樺漢科技簽署「校校企聯盟合作規劃書」，並將在112學年度縮減為5個校系、只招收193名新生，朝小規模辦學發展。校長張文宇也提到，在積極推動產學合作下，資金陸續到位，財務危機已解除。

陽明交大校長林奇宏、聖約翰科大校長張文宇及樺漢科技董事長朱復詮，今(13)日共同簽署產學合作規劃書，總統府秘書長林佳龍與教育部長潘文忠也到場見證。

聖約翰科大校長張文宇。(李侑珊攝)

在聖約翰科大辦學方面，張文宇表示，目前全校學生約900多人，112學年度會將現有9個校系整併成5個，分別為：電機工程系、工業管理系、多媒體設計系、休閒運動與觀光管理系及樂齡福祉與健康促進系，僅招收193名學生，辦學朝精緻化發展。

張文宇說，這次簽訂產學合作計畫，以電機系學生為主，強調「入學即就業」，也就是學生入學後，只要加入樺漢科技的產學合作團隊，就可享有寒暑假、大四企業實習機會。甚至如果通過企業面試，大學4年學雜費都由企業提供，也可到陽明交大台北、石牌校區修課，提升研發能力。

張文宇強調，目前校內財務危機已經解除，已獲得董事會1.6億元基金。未來學校經營不以學雜費收入為主，而是希望透過校辦企業、產學合作案等來維持收支平衡。