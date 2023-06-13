南韓女星韓孝周出道多年，作品繁多，在舉凡《W－兩個世界》、《同伊》、《Happiness/毒樓/幸福》等戲劇中，以精湛演技備受外界肯定，更拿下多個影后寶座，人氣不俗。豈料，過往曾擔任過國稅廳宣傳大使以及被評為「納稅典範」的她，近期卻爆出她接受稅務稽查，被追繳了6000萬韓元的追繳款項，對此，經紀公司也火速回應了。

據韓媒《非常經濟》獨家報導，BH娛樂公司除了此前李秉憲涉嫌逃漏稅外，旗下另一女星韓孝周近期接受稅務調查後，將被追繳約6000至7000萬韓元(約144萬至168萬新台幣)的漏報稅款。消息曝光後，由於韓孝周過往曾在2011年擔任納稅宣傳大使，並獲得模範納稅人獎，對比現今或涉嫌逃漏稅的消息，顯得尤為諷刺，進而在韓網上引發網友討論。

對此，韓孝周所屬經紀公司BH娛樂也於今(13日)稍早，火速發出聲明澄清，指出：「韓孝周接受的是普通定期稅務調查，而非特別稅務調查，沒有實質問題。但在調查過程中，由於對是否適用徵稅的解釋差異，會計處理上出現了錯誤，因此被認定有部分費用將繳納追繳金。」並補充表示韓孝周過往一直以來皆誠實納稅，而公司旗下的演員們都將以誠實繳稅的心繼續努力工作。

相關消息也在韓網論壇《theqoo》上引發熱議，不少粉絲們紛紛留言聲援韓孝周，寫下：「由於國稅廳對於增值稅的處理意見不同，因此被罰款已經不是第一次了」、「沒什麼大不了的，只要好好繳清欠款就可以了」、「支持公司的澄清。」