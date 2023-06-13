欣欣水泥公司董事長郭先琛向榮民致意，感念早年對台重大工程的奉獻。（欣欣水泥提供／王志偉花蓮傳真）

欣欣水泥董事長郭先琛於花蓮鐵道文化園區鐵道電影院包場，邀榮民前輩觀賞紀錄片電影，支持優質國片。（欣欣水泥提供／王志偉花蓮傳真）

鐵道人文紀錄電影《南方，寂寞鐵道》在台上映，喚起許多人鐵道記憶，其中早年有不少榮民弟兄加入南迴鐵路開鑿工程，退輔會欣欣水泥為支持優質國片，感懷勞苦功高的榮民前輩，董事長郭先琛今邀請花蓮榮家住民與榮民伯伯，到花蓮鐵道文化園區鐵道電影院「包場」觀賞這部紀錄片，一起回憶與緬懷這段南迴鐵道建設歷史。

郭先琛表示，《南方，寂寞鐵道》是台灣首部以深度人文觀點保存鐵道文化的電影，南迴鐵路線從屏東枋山到大武上至台東之間，幾乎都是隧道和高架橋，幾無平地，全線共有35座隧道及188座大小橋樑，從1980年1991年的工程，整整花了11年南迴鐵路才通車。

他說，這麼艱辛的工程有著許多榮民奉獻參與建設，榮民前輩用雙手冒險開挖，用血汗替後人舖路，終能順利完工通車，其中有21位工程人員及榮民前輩不幸殉職，在台東車站前的南迴鐵路紀念碑銘刻著殉職人員名字，紀念他們在工程期間為國家建設所作的重大貢獻。

退輔會轉投資的欣欣水泥公司成立40餘年，近年致力於工廠傳統產業轉型，發展綠能科技，結合人文、觀光、服務等，將原有水泥及石料產業導入具有EGS元素（環境、社會及公司治理）的經營方向。

新任董事長郭先琛強調，欣欣水泥積極活化舊有工廠土地，推廣觀光及全民國防體驗，同時配合政府及輔導會政策，將獲利回饋社會，未來公司繼續成長，盼幫助更多榮民榮眷及遺孤，善盡企業社會責任。