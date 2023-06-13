中國大陸外交部發言人汪文斌6月13日主持例行記者會。有記者提問，據報導，美國國務院發言人日前稱，美方已致信聯合國教科文組織，通知美國計畫重新加入該組織決定。昨天教科文組織總幹事阿祖萊向機構成員國代表通報，對美國重返教科文組織，汪文斌回應稱，美方應切實履行應盡的國際義務，盡快全額補繳拖欠教科文組織多年的會費。不能把加入國際組織當作逛公園，想來就來，想走就走。

汪文斌表示，中方注意到美方的有關表態，希望美方這次所做的決定是負責任的，初衷是支持多邊主義，促進國際合作。美國曾兩次退出聯合國教科文組織，對該組織工作產生負面影響，作為國際組織的成員是很嚴肅的事，如果美方這次是真心誠意重新加入，就應展現遵守國際規則，尊重國際法治的誠意，切實履行作為一個負責任國家應盡的國際義務，包括盡快全額補繳拖欠教科文組織多年的會費。

汪文斌強調：「不能把加入國際組織當做逛公園，想來就來，想走就走，更不能把國際組織當做地緣政治的博弈場，假國際社會之公，謀求維護自身所謂全球領導力之私。」