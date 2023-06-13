YG娛樂旗下女子天團BLACKPINK成員Jennie，11日在墨爾本世界巡演時，身體不堪負荷提早下台，令粉絲非常擔心，並挖出一段Jennie兩年前受訪的影片，透露身體在緊湊的世界巡演中越來越差，自嘲像個老奶奶般「渾身是病」。

微博今（13日）瘋傳一段Jennie於2021年受訪的片段，BLACKPINK自從展開密集的世界巡演後，成員們每天都卯足全力，希望帶給大家最好的表演，因此承受非常大的壓力；除此之外，成員們常常當空中飛人，不斷克服環境變化和時差，種種因素累積下來，Jennie坦言：「我們的身體不行了。」更認了返家後喜歡健身、養身體，是因為「我像老奶奶一樣渾身是病。」

Jennie自認「我比別人更容易喘不過氣來」，也無法跳得像別人一樣高，只能盡量照顧好自己。此外，Jennie自揭表情語言，當她看起來累又生氣的時候，「其實是我開心的表情。」

此段影片曝光後，很快地掀起討論度，大陸網友七嘴八舌地留言：「韓國好多愛豆被公司當成搖錢樹，健康就是這麼透支掉的」、「愛豆不是一輩子，Jennie有自己的規劃開始慢慢涉足其他領域」，還出現較為犀利的各種留言：「頂不住就退團吧，別連累其他人」、「在那劇裡（《偶像漩渦》）不是扭得挺帶勁的嘛？」、「其實身體如果真不好，放棄這個行業就行了，不然出現現在這種情況顯得不尊重這個職業和這個表演舞台，專門去看演出的粉絲也沒有得到尊重」。

JENNIE - The Idol (Full Dance Scene)

事實上，Jennie的身體已數度出現問題，肩膀、臉部都曾貼上膠布，手也受傷過，一度無法揮手，如今在墨爾本巡演時，唱到歌曲《Lovesick Girls》時Jennie臨時下台，YG娛樂證實她身體不適，需要充分的休息和靜養；而Jisoo因感染新冠肺炎，臨時退出本月3日和4日於大阪的演唱會。