歐洲巴爾幹半島的內陸國塞爾維亞只有區區660萬人口，卻在短短兩日之內連攀職業體壇巔峰，攻佔多國體育版面頭條。明星中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）率領丹佛金塊勇奪NBA總冠軍，實至名歸獲選FMVP。另一位當然是重登球王寶座的網壇天王「小丑」喬柯維奇（Novak Djokovic），他剛在法網摘下生涯第23座大滿貫單打冠軍。

約基奇被認為是當今世界最優秀的籃球員，喬柯維奇更是網球公開化時代以來戰績最耀眼的男網選手，今年法網之後成為「史上第一」頭銜的有力競爭者。喬柯維奇的比賽常常可以見到場邊觀眾拿著塞爾維亞國旗前去聲援，如今他們的國家藉著兩位體壇英雄的成就讓世界都看見。

塞爾維亞最受歡迎的運動是足球，不過他們的籃球在1990年代就相當強大。喬柯維奇說過這要歸功他們的基因，塞爾維亞人通常比較高大又有優異體能，在籃球、排球、水球以及許多運動都是天然的優勢。

在總冠軍賽3勝1負聽牌的時候，約基奇提到他接獲喬柯維奇傳來的訊息，「他沒騙我，他真的傳訊息給我了，他真的很棒，不斷在他的運動領域創造歷史。即使不是史上最強，他也是史上頂尖的人物，他還有機會繼續贏下去。有他那樣的人物來代表我們國家，這是莫大的榮譽，我想塞爾維亞的人民也是這麼想的。」