金融巨鱷喬治‧索羅斯（George Soros）證實，將資金規模達250億美元（約新台幣7670億）的基金會實際控制權交給37歲的兒子亞歷山大（Alexander Soros）這讓不少市場人士感到相當意外，尤其亞歷山大以前的形象是一個不具金融背景的花花公子哥。

Business insider報導，亞歷山大是索羅斯與第二任妻子蘇珊韋伯（Susan Weber）的長子，家中排行第四，一直以來都不是接班的首要人選，原先呼聲最高的是同父異母哥哥強納森（Jonathan Soros）但後來強納森與索羅斯起衝突，亞歷山大卡位成功。

亞歷山大首次成為頭條焦點是在2008年左右，被媒體曝光在爸爸的豪宅中開趴，還在遊艇上喝了40多杯酒，身邊也有不少辣妹相伴，2016年亞歷山大再次被拍到舉辦豪華派對，甚至還跟名模、NBA球員等人在豪宅中玩酒後捉迷藏遊戲，難以擺脫花花公子形象。

後來，亞歷山大行事轉趨低調，並持續累積接班實力，還曾接受公開演說、商業談判等訓練，並跟在索羅斯身邊學習，參與各種活動打點大小事，最終索羅斯決定交棒給亞歷山大，並稱「這是他應得的。」

兩人最大的話題是政治，立場與觀念相似，正式接棒後，亞歷山大甚至說自己會比父親更「政治」索羅斯是民主黨的超級大金主，自從2021年12月之後，亞歷山大已經拜訪白宮17次，受到政壇與商業界關注。

亞歷山大強調，「儘管我很想讓錢退出政治，但只要對方在做，我們也得做。」亞歷山大的做事風格被認為比父親更嚴謹，同事透露，他會注意到索羅斯忽略的細節，開會時會帶一個小筆記本，上面有密密麻麻的筆記，方便他跟員工分享。