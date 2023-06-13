龍潭龍元宮慶祝神農大帝聖誕，桃園市長張善政贈匾「永護蒼生」。(呂筱蟬攝)

桃園市龍潭區龍元宮今天慶祝神農大帝誕辰千秋，廟方舉辦神豬大賽遶境祈福，市長張善政親提「永護蒼生」匾額揭牌，他說，神農大帝過去200年護佑龍潭早年發展至今繁榮，廟方多年做公益付出，成為地方最重要信仰中心，感謝神農大帝庇佑地方。

龍潭區龍元宮奉祀神大帝（五穀爺）香火鼎盛，為龍潭地方信仰中心，每年神農大帝聖誕（農曆4月26日至5月5日端午節）舉辦民俗慶典，今年的神豬大賽，由桃群餐廳黃呂四妹供奉的神豬重達975台斤榮獲特等賞，徐双義、徐水禮供奉的神豬重達731台斤榮獲壹等賞。

張善政表示，龍潭宮創廟至明年200年，廟方明年將會舉辦200周年盛大慶典儀式，而市府也會充分搭配廟方慶祝，龍元宮過去200年奉祀神農大帝，保佑潭鄉親風調雨順，農業發展至今繁榮，這次神豬遶境是傳統民間習俗，200年來愈做愈有特色，加上廟方多年做公益，早已是大家信仰中心， 並繼續護佑龍潭鄉親和發展。