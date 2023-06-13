中央警察大學13日舉辦畢業典禮，蔡英文總統出席。（賴佑維攝）

中央警察大學13日舉辦畢業典禮，蔡英文總統以3個期許包含對民眾處境感同身受、工作持續學習、促進警察體系的進步與發展。蔡總統也提到，有警察努力，才能維持社會安全，期盼跟大家一起守護人民與國家貢獻心力。

蔡總統表示，經過疫情的挑戰，同學更能感受警察對社會的重要性，期盼跟大家一起為守護人民與國家貢獻心力。為給警察同仁更多照顧，7月1日起將調高警察勤務加給，上個月也調高警大與警專伙食費。

蔡總統也提出3個期許，第一，希望大家能秉持初衷，對民眾的處境感同身受，未來大家會遇到很多生活遭受困難尋求幫助的民眾，大家除維護社會正義，也能抱持同理心，給需要協助的民眾最大的溫暖與支持。

第二，蔡總統也希望畢業典禮不是學習的終點而是下一階段學習的開始，隨著科技日新月異，犯罪手法不斷改變，期盼大家工作上持續學習，與時俱進，共同找出更有成效的方法，打擊新興科技犯罪，一起打造更安全的社會。

第三，蔡總統表示，希望大家促進警察體制的進步與發展，同學未來都有機會在警界擔任重要幹部，期待可以看到體制內可以更進步的地方，都能盡自己的力量，為警界帶來更多的改變。

蔡總統表示，當各位成為「波麗士大人」，就是面對人民的第一線，是人民的靠山，她對大家充滿信心，謝謝警大的師長與家長，對於培育警界人才的付出與支持，她也祝福畢業生鵬程萬里。