上線半年，會員人數即突破300萬的全聯旗下電子支付公司「全支付」，和金融業者「好好證券」，今（13）日共同宣布推出創新金融性產品「電支雞」，在消費同時也能做好存錢投資基金，「電支雞」為結合電子支付，與基金交易的創新金融服務，使用者可從帳戶開通到買基金，以及最後扣款、買賣皆可在全支付App上完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務。

全聯旗下全支付「電支雞」全新上線。（全支付提供）

全支付總經理游金榮表示，註冊全支付連結銀行帳戶，並透過全支付App直接進入好好證券頁面開立投資帳戶，完成電子支付帳戶綁定、授權扣款，依照用戶可承擔的風險等級，挑選投資標的，不需在平台之間轉換，就可輕鬆投資、管理和追蹤投資狀態；電支雞也結合消費的體驗，同時遊戲化服務，讓使用者在過程中有樂趣及期待感，更能貼近年輕用戶。

好好證券總經理楊少銘表示，投資要化繁為簡，電支雞上線後，首波推出四檔基金，分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金，和先機環球動態債券基金。除基金要好之外，基金總代理和發行公司也要經過八項審核，四檔電支雞嚴選的基金，績效有目共睹，投資人可以依自己風險屬性和偏好，挑選跟自己最契合的標的。